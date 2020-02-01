В Киеве водитель маршрутки высадил женщину из-за украинского языка: фото

В Киеве водитель маршрутки высадил женщину после просьбы говорить с ней на украинском языке.

Об этом в Facebook-странице сообщает Галина Зоря, с которой произошел инцидент.

Мужчина после замечания начал нецензурно выражаться и послал женщину. Она отметила, что находилась в салоне одна, так как было поздно. На остановке в то время находились три автобуса и три водителя. Они все решили объединиться против украинки и сослались на то, что транспорт сломался, высадив ее.

"Я пересела на 418-й, приехала на "Лесную" и там стояла "поломанная" маршрутка, и подонок, который меня высадил, спокойно набирал людей в автобус", - написала Галина и опубликовала фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее девушек-волонтеров высадили из рейсового автобуса из-за того, что они попросили выключить российский сериал.

Позже перевозчик извинился и отстранил водителя от работы.