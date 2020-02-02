Убийство мужчины в Киеве: новые подробности о жертве, фото и видео момента стрельбы

Застреленным мужчиной в воскресенье, 2 февраля в Киеве оказался пластический хирург Андрей Сотник.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, на данный момент версия ограбления не рассматривается. Известно, что Сотнику было 43 года. Он являлся кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирургом кисти, а также числился руководителем клиники DMK Ukraine.

По предварительной информации, около 18:00 Андрей Сотник зашел в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся в неизвестном направлении.

Ресурс "Киев оперативный" опубликовал видео момента убийства, на котором видно, как Сотник падает навзничь.

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