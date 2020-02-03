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Под Киевом рекордно пьяный водитель устроил ДТП, вылетев на встречку: фото

понедельник, 03 февраля 2020, 00:10
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В селе Чайки Киевской области пьяный водитель попал в ДТП на 39-м километре автодороги Киев - Чоп. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, мужчина употребил невероятно большую дозу алкоголя перед тем, как сесть за руль.

Отмечается, что водитель управлял автомобилем Jeep Patrol и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с внедорожником Volkswagen Tiguan.

51-летний водитель Jeep Patrol прошел проверку на состояние опьянения и выяснилось, что в его организме было 2,43 промилле, что в 12 раз превышает допустимой нормы.

В отношении водителя составили протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и протокол ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Напомним, что патрульные полицейские задержали в Деснянском районе столицы нетрезвого водителя, который на огромной скорости гонял улицами, подвергая риску жизни пешеходов.

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