Под Киевом задержали "продавцов" наркотиков в соцсети: опубликовано видео

В киевской полиции заявили о задержании четверых распространителей наркотиков путем так называемых "закладок" в Киево-Святошинском районе.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, для рекламы и продажи наркотиков торговцы использовали собственный Telegram-канал.

С помощью соцсети злоумышленники торговали метадоном, амфетамином и каннабисом.





Это уже пятый канал сбыта наркотиков, который был ликвидирован киевскими полицейскими Киевщины в этом году. Ранее была прекращена деятельность групп наркоторговцев в Обухове, Белой Церкви и в Ирпене.

По данным полиции, в 2019 году было задокументировано 159 фактов сбыта наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 76 торговцев. В суд направлены обвинительные акты в отношении четырех организованных преступных групп наркодельцов.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.