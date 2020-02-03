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Умер на глазах у отца: всплыли страшные детали убийства в Киеве пластического хирурга

понедельник, 03 февраля 2020, 13:42
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Мать и отец врача Андрея Сотника, которого убили в Киеве вечером в воскресенье, 2 февраля, стали свидетелями расправы над собственным сыном.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Оказывается, что родители врача находились в квартире, когда услышали хлопки. Елена попросила мужа выйти посмотреть, что происходит.

Мужчина спустился на улицу и понял, что произошло. Именно отец Андрея сообщил своей супруги о смерти их сына.

Как пишет издание, хирург арендовал квартиру на ул. Саксаганского, где жил вместе с супругой и сыном, а также своими родителями.

Еще в 2014 году семья врачей выехала из оккупированного Донецка.

Подробнее о трагедии и версиях произошедшего читайте в материале "Апострофа": "Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве.

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