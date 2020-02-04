В Киеве молодая девушка погибла страшной смертью у гаражей, фото

4 февраля в Киеве на улице Вышгородской возле гаражей обнаружили ужасную находку: здесь лежало тело девушки без признаков жизни.

Как сообщили в полиции, на труп девушки наткнулся работник пункта приема вторичного сырья.

Интересно, что девушка сидела на земле, облокотившись о гараж. В такой позе ее обнаружили работники приема стеклотары, а затем и правоохранители.

Местные жители говорят, что девушка неоднократно приходила в пункт сдавать бутылки. По предварительным данным, ей от 25 до 30 лет.

В полиции заявили, что на ее теле не обнаружено следов насильственной смерти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вечером 23 января в Киеве на Борщаговке обнаружили труп мужчины с множеством ножевых ранений.