В Киеве школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей, видео

В Киеве, на Борщаговке, подростки жестоко избили 9-класницу Настю и выложили видео избиения в сеть.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Школьница своей популярности не обрадовалась, а в школу теперь идти боится еще сильнее.

Это случилось несколько дней назад, однако огласку получило, когда попало в соцсети. Тысячи просмотров и возмущенных комментариев, девичью жестокость большинство позорят.

Родители обратились в полицию, потому что, говорят, до сих пор надеялись, что конфликт несерьезный и столь пристальное внимание к девочке из-за того, что новенькая.

Одна из нападавших девочек Неля растет без матери, опекуном в нее старшая сестра.

Эксперты ЮНИСЕФ, которые внедряют сейчас в школах схемы реагирования на буллинг, отмечают, что ошибка взрослых часто в том, что они пропускают первые признаки конфликта.

В школе о видео уже знают, однако комментировать не торопятся, хотя уверяют - без реакции ученический конфликт не оставят.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровно школьник напал на другого ребенка, повалил его и нанес ему несколько сильных ударов по корпусу и голове.