В Киеве вспыхнул серьезный пожар в ресторане, фото

В четверг, 6 февраля, в столичном ресторане грузинской кухни "Саперави" на улице Грушевского вспыхнул огонь. Пожар повредил имущество, но обошлось без пострадавших.

Как сообщает с места происшествия корреспондент "Апострофа", в заведении загорелся гидрофильтр.

На место пожара прибыли спасатели МЧС, бригада скорой помощи и полиция.

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По словам директора ресторана, пожарники среагировали на вызов оперативно и приехали практически сразу. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Как раньше сообщал "Апостроф", 3 февраля в Святошинском районе Киева загорелась электричка, которая находилась на территории вагонного депо на улице Качалова. По предварительным данным, возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур.