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Засветились в громком скандале: всплыли резонансные детали о семье убитого в Киеве хирурга

четверг, 06 февраля 2020, 11:45
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Пластического хирурга Андрей Сотника, которого киллер застрелил 2 февраля в Киеве, могли убить из-за громкого медицинского скандала в Донецке, фигурантами которого были его родители.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Мать убитого врача Елена Лунина в 2012 году "засветилась" в громком скандале. Работники поликлиники заявили, что главный врач коммунальной больницы Донецка "Врачебно-косметологическая больница" Елена Лунина приобрела в частную собственность помещения клиники. Теперь выбрасывает квалифицированный коллектив медиков на улицу, чтобы трудоустроить членов своей семьи.

Выяснилось, что с 1 января 2004 года якобы втайне от коллектива Лунина разорвала договор аренды помещения для больницы с ОАО "Донбасэнергобуд" после чего договор аренды на эти помещения подписало ООО "Легинь", а уже 17 мая того же года "Легинь" как арендатор приватизировал здание больницы. Основатель этого общества - муж Луниной и отец убитого пластического хирурга Николай Сотник.

Сейчас правоохранители отрабатывают все версии и мотивы убийства.

Как писал "Апостроф" ранее, Андрей Сотник бежал от стрелявшего ему в спину. Вскоре злоумышленник догнал его и выпустил пулю, которая оказалась роковой. После убийства он скрылся с места, прихватив с собой загадочный пакет, принадлежавший доктору.

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