Прокуратура взялась за дело погибшего в киевской больнице 2-летнего ребенка

Врача киевской больницы, на приеме у которого страшной смертью погиб 2-летний Максим Мигович, могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Киевской местной прокуратуре №5.

Факт смерти 2-летнего ребенка расследуется по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включен ювенальный прокурор. Также назначена судебно-медицинская экспертизу. Она должна установить точную причину смерти ребенка.

Напомним, что 4 февраля 2020 года Максим играл с игрушкой и проглотил мелкую деталь - ногу куклы. С подозрением на инородное тело в пищеводе ребенка в больницу доставила "скорая". Там 5 февраля врач провел гастроскопию. При вводе зонда пищевод и глотка разорвались, ребенок захлебнулся собственной кровью. Восстановить работу сердца не удалось.

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