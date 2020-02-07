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Прокуратура взялась за дело погибшего в киевской больнице 2-летнего ребенка

пятница, 07 февраля 2020, 21:17
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Врача киевской больницы, на приеме у которого страшной смертью погиб 2-летний Максим Мигович, могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Киевской местной прокуратуре №5.

Факт смерти 2-летнего ребенка расследуется по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включен ювенальный прокурор. Также назначена судебно-медицинская экспертизу. Она должна установить точную причину смерти ребенка.

Напомним, что 4 февраля 2020 года Максим играл с игрушкой и проглотил мелкую деталь - ногу куклы. С подозрением на инородное тело в пищеводе ребенка в больницу доставила "скорая". Там 5 февраля врач провел гастроскопию. При вводе зонда пищевод и глотка разорвались, ребенок захлебнулся собственной кровью. Восстановить работу сердца не удалось.

Как писал "Апостроф" ранее, в Черновцах произошел громкий скандал с 31-летней женщиной, которая пойдет под суд за злостное невыполнение родительских обязанностей. Из-за ее действия едва не умер ребенок.

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