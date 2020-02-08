Неадекватный водитель под Киевом подрался с полицейскими: опубликованы фото

В городе-спутнике Киева Вишневое водитель устроил аварию и подрался с правоохранителями.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Водитель синего Volkswagen не справился в управлением и влетел в кирпичный забор.

Мужчина сильно повредил бампер и переднюю часть кузова автомобиля. Также у машины совершенно отлетела левая фара.

Когда на вызов прибыли правоохранители, мужчина начал ругаться и бросаться на них с кулаками. Водитель был нетрезв и всячески мешал составлять на себя административный протокол. Мужчину задержали, ему грозит уголовная ответственность.

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