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Неадекватный водитель под Киевом подрался с полицейскими: опубликованы фото

суббота, 08 февраля 2020, 19:53
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В городе-спутнике Киева Вишневое водитель устроил аварию и подрался с правоохранителями.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Водитель синего Volkswagen не справился в управлением и влетел в кирпичный забор.

Мужчина сильно повредил бампер и переднюю часть кузова автомобиля. Также у машины совершенно отлетела левая фара.

Когда на вызов прибыли правоохранители, мужчина начал ругаться и бросаться на них с кулаками. Водитель был нетрезв и всячески мешал составлять на себя административный протокол. Мужчину задержали, ему грозит уголовная ответственность.

Как писал "Апостроф" ранее, пассажиры маршрутного автобуса в Днепре сняли на видео, как водитель за рулем маршрутки смотрит на телефоне фильм.

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