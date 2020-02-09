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В Киеве на железнодорожной станции произошла трагедия с молодой девушкой: видео

воскресенье, 09 февраля 2020, 01:19
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В пятницу, 7 февраля, на железной дороге в Киеве поезд сбил 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Трагедия произошла на станции "Протасов Яр". Там электричка насмерть сбила девушку, которая переходила колеи.

По словам свидетелей ЧП, девушка вместе со своей подругой переходила рельсы. Как раз в этот момент прибывала электричка, которая сбила одну из них.

"Увы, врачи лишь констатировали смерть. Причиной этой трагедии, вероятнее всего, стали наушники", - написали в сети и опубликовали видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря 2019 года в Ирпене, Киевской области, на железной дороге локомотив сбил двух человек. Молодые мужчина и женщина переходили пути рядом со зданием железнодорожного вокзала.

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