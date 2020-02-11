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Ударил машину и сбежал: в Киеве "герой парковки" отметился наглой выходкой, фото

вторник, 11 февраля 2020, 00:10
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В понедельник, 10 февраля, водитель-хам заехал на парковку с нарушением правил и ударил автомобиль.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел утром на улице Семьи Идзиковских. Там водитель ехал по встречной полосе и въехал на парковку клиники "Добробут" под запрещающий знак.

Также водитель ударил авто и быстро скрылся с места. Он высаживал женщину около медучреждения, но она тоже быстро ушла во внутрь здания.

ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения клиники. Водителя призывают ответить на содеянное.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время парковки на улице Тарасовской в Киеве водитель автомобиля Toyota ударил топором мешавшую ему машину.

А на улице Львовской в столице водитель автомобиля Honda, припарковавшись на тротуаре, полностью заблокировал возможность для движения пешеходов.

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