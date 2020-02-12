В центре Киева обиженная девушка виртуозно отомстила своему парню: фото

12 февраля на улице Институтской в Киеве прохожие стали свидетелями того, как из окна квартиры на их головы и на тротуар летят вещи

Об этом сообщила Екатерина Зиновьева на Facebook-странице, показав фото с места ЧП.

Оказалось, что таким изощренным способом девушка решила отомстить своему парню. На место происшествия прибыли правоохранители, но составлять административный протокол на девушку отказались. Она пояснила, что на днях разорвала отношения со своим парнем и решила ему таким образом отомстить.

"Он бросил меня, а я выбросила его вещи", - со слезами прокомментировала она ситуацию полицейским. Правоохранители выяснили, что квартира принадлежит парню, чьи вещи девушка швыряла на тротуар. Копы заставили ее убрать их и навести на улице порядок.

Как писал "Апостроф" ранее, 27 января в Киеве жестко наказали "героя парковки", который нагло нарушил правила - машину нарушителя испачкали фекалиями.

А в начале февраля водитель у "Мистецького Арсенала" так припарковал свое авто вызвал гнев прохожего, который и разбил машину.