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Пахнет очень неприятно: в Киеве интересно наказали "героя парковки", фото

вторник, 28 января 2020, 00:10
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В понедельник, 27 января, в Киеве жестко наказали "героя парковки", который нагло нарушил правила.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

"Паркованца наказали, измазав авто фекалиями, за то, что он заблокировал вход с дороги, во двор. С коляской пройти невозможно. Киев Академика Вильямса. Как Вам такое наказание?" – говорится в сообщении.

На кадрах действительно видно, как боковое стекло автомобиля замазано фекалиями.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве девушка за рулем автомобиля устроила жестокое "побоище" машин на парковке супермаркета Novus.

Также в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам. Кроме того, ранее феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве.

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