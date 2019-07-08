​В Киеве такси Uber устроило элитное ДТП: фото и видео

8 июля в столице, на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной, произошла авария с участием автомобилей Skoda Fabia службы такси Uber и Porsche Cayenne, в следствие которой сильно пострадал водитель такси.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Porsche Cayenne, он поворачивал с улицы Бассейной на улицу Эспланадную на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь мужчина за рулем Skoda двигался по Бассейной в сторону бульвара Леси Украинки. Таксист пытался проскочить на красный однако это привело к столкновению с внедорожником. Fabia на скорости влетела в правый бок Cayenne.

В результате аварии пострадал водитель Skoda. Его в бессознательном состоянии извлекали из искореженной машины и госпитализировали в ближайшую больницу. От удара у Fabia практически полностью уничтожена вся передняя часть, а машинное масло вытекло на дорогу. У Porsche Cayenne сильная вмятина на правом боку.

На месте работал экипаж патрульной полиции, две скорых и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси, в котором ехала семья с маленьким ребенком. Водитель Honda оказался пьян и после столкновения вел себя, как сообщается, неадекватно.