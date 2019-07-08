RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

12:27
​Украинцы активно продают валюту: НБУ опубликовал цифры
11:24
Новые санкции против России: Чего ожидать от саммита Украина-ЕС
10:29
​В ЕС назвали сроки выделения Украине крупной денежной помощи
09:21
Евро упал ниже психологической отметки: официальный курс от НБУ
05:37
Украинцам приготовили подлость с налогом на недвижимость: как будут штрафовать

6 июля

23:02
Это только начало: сеть взбудоражила новость о прибытии в Украину партии нефти из США
20:49
Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма

5 июля

18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
17:08
​Морпехи НАТО задержали российское судно на пути в Сирию
11:09
​В Украине задержали работника военного завода за шпионаж в пользу России
10:31
​Что происходит с долларом и евро перед выходными: официальный курс от НБУ

4 июля

17:28
​Доллар опустился ниже важной психологической отметки: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве такси Uber устроило элитное ДТП: фото и видео

понедельник, 08 июля 2019, 13:08
переглянути новину українською

8 июля в столице, на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной, произошла авария с участием автомобилей Skoda Fabia службы такси Uber и Porsche Cayenne, в следствие которой сильно пострадал водитель такси.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Porsche Cayenne, он поворачивал с улицы Бассейной на улицу Эспланадную на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь мужчина за рулем Skoda двигался по Бассейной в сторону бульвара Леси Украинки. Таксист пытался проскочить на красный однако это привело к столкновению с внедорожником. Fabia на скорости влетела в правый бок Cayenne.

В результате аварии пострадал водитель Skoda. Его в бессознательном состоянии извлекали из искореженной машины и госпитализировали в ближайшую больницу. От удара у Fabia практически полностью уничтожена вся передняя часть, а машинное масло вытекло на дорогу. У Porsche Cayenne сильная вмятина на правом боку.

На месте работал экипаж патрульной полиции, две скорых и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси, в котором ехала семья с маленьким ребенком. Водитель Honda оказался пьян и после столкновения вел себя, как сообщается, неадекватно.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: