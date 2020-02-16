В Киеве водитель троллейбуса "подрезал" курьера на дороге и жестко поплатился, видео

В Киеве курьер службы доставки UberEats отплатил водителю троллейбуса, который "подрезал" его.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел с общественным транспортом №25 около станции метро "Почайна". Водитель во время движения "подрезал" велосипед. На нам в это время ехал курьер, он оставил свое транспортное средство, чтобы отомстить водителю троллейбуса.

Между мужчинами завязалась драка, а кто-то из пассажиров снял ЧП на видео. Ролик опубликовали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся. Предварительно, Seat Ibiza ехал в левом ряду, когда ехавший перед ним грузовик резко затормозил, чтобы пропустить пешехода.