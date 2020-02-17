В Киеве мужчина пошел на страшный шаг после неудачной операции, фото

В воскресенье, 16 февраля, в Киеве пожилой мужчина совершил самоубийство после неудачной операции.

Об этом сообщается на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".

По словам полиции, мужчине недавно сделали неудачную операцию. После этого пенсионер закрылся в себе. К вечеру, когда вся семья разошлась по комнатам, через какое-то время родственники услышали какой-то стук на кухне. Зайдя, они застали только открытое окно.

Оказалось, что 82-летний мужчина выпрыгнул с 7 этажа девятиэтажки. Медики, которые приехали на место, только констатировали смерть.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Кропивницком экипаж патрульных спас женщину, которая хотела совершить самоубийство и спрыгнуть с моста.

Также под Киевом копы спасли женщину, которая пыталась зарезать себя после страшного убийства.