В Киеве обнаружили труп без лица: детали жуткой истории

В Киеве, в Днепровском районе, обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", тело находилось в пристройке на территории частного дома.

О смерти мужчины стало известно еще в пятницу, 24 января. На место тут же выехали экипажи полиции.

Картина, которую увидели полицейские, была жуткой: тело мужчины находилось в подсобке, и на нем не было лица. Предположительно, тело начало разлагаться.

Личность погибшего мужчины установлена. Ему было 74 года. Он умер своей смертью. Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в парке Партизанской славы обнаружили жуткую находку: ранним утром 20 января здесь нашли тело раздетого мужчины.

Также в одном из районов Киева труп мужчины спасатели достали из озера.