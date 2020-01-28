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В Киеве обнаружили труп без лица: детали жуткой истории

вторник, 28 января 2020, 07:58
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Фото: Информатор

В Киеве, в Днепровском районе, обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", тело находилось в пристройке на территории частного дома.

О смерти мужчины стало известно еще в пятницу, 24 января. На место тут же выехали экипажи полиции.

Картина, которую увидели полицейские, была жуткой: тело мужчины находилось в подсобке, и на нем не было лица. Предположительно, тело начало разлагаться.

Личность погибшего мужчины установлена. Ему было 74 года. Он умер своей смертью. Следов насилия не нашли. Точная причина смерти и другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в парке Партизанской славы обнаружили жуткую находку: ранним утром 20 января здесь нашли тело раздетого мужчины.

Также в одном из районов Киева труп мужчины спасатели достали из озера.

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