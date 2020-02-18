В Киеве пьяный водитель не "рассчитал" сил и разбил сразу три машины такси, фото и видео

Поздним вечером понедельника, 17 февраля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, причем трое из них оказались авто служб такси, в результате чего пострадал сам виновник аварии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Виновником аварии оказался водитель Audi, у которого обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Авария случилась около полуночи. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора, в них влетел Audi, собрав "бутерброд" из трех машин.

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На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя перед тем, как сесть за руль. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в карете "скорой". По словам правоохранителей, прибор подтвердил их догадки - мужчина действительно был пьян.

В ДТП пострадал лишь сам виновник. Он прихрамывал, но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси, к счастью, отделались легким испугом.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.