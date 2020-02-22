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Под Киевом из-за жесткого ДТП перекрыли дорогу: фото и видео

суббота, 22 февраля 2020, 22:10
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Вечером в субботу, 22 февраля, в районе Киевского водохранилища произошла дорожная авария: пострадало как минимум двое людей.

Об этом сообщают очевидцы в группе "DTP KIEV UA" в Telegram.

ДТП произошло на 13 километре дороги Киев-Лебедевка, в районе Киевского водохранилища. Как сообщается, из-за аварии дорога была перекрыта.

На место прибыли две пожарных машины.

Пострадали, по словам свидетелей, два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля.

"Больше часа длилась спасательная операция. У женщины были зажаты ноги. Помогали все", – говорится в одном из сообщений.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, в центре Киева произошло ДТП, на Европейской площади столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber.

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