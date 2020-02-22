Молодая девушка устроила эпическое ДТП в центре Киева: фото и видео

В субботу, 22 февраля, в центре Киева произошло ДТП, на Европейской площади столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

От силы удара автомобиль такси развернуло в обратную сторону, а Toyota улетела на клумбу.

Авария случилась около 9:30 на Европейской площади.

Toyota двигалась по Крещатику в сторону Владимирского спуска. Девушка, которая была за рулем, говорит что проезжала перекресток через несколько секунд после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Но как только она выехала на Европейскую площадь, перед ней, в сторону улицы Грушевского, выскочила Skoda.

Toyota протаранила такси в бок и вылетела в клумбу. Skoda от удара развернулась и остановилась уже в сторону Владимирского спуска.

В аварии пострадал водитель Uber. С травмой ноги он находился в карете скорой, где его проверили на наличие алкоголя в крови: парень оказался трезв.

Предварительно, таксист пытался проскочить перекресток уже на желтый сигнал светофора.

Подробности ДТП устанавливает полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.