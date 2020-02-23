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Семь авто полиции и "скорые": в Киеве устроили массовую драку, досталось и "копам", видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 13:38
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В парке Святошинского района Киева случилась массовая драка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, в парке произошла драка между двумя компаниями. Кто-то вызвали полицию и агрессивные молодые люди начали бросаться и на стражей порядка.

На видео видно, что на месте происшествия работают семь машин милиции.

"Но в реалии это было более шумное мордобитие. 7 машин полиции и 2 скорых", "Борщага. Там постоянно такой движ. То алкомэны, то наркомэны. И тем и другим лишь бы ***. Рэмбо Недоделанные", "Помню страшные времена, много веков назад. Тогда была свидетелем таких движух, сразу приехали пару машин с беркутом. на все сразу успокоились. и никто ни на кого не бросался. Почему сразу не вызывать корд, а больше десятка полицейских вопрос", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шесть человек.

Также в российском городе Нижневартовск произошла массовая драка со стрельбой. Один из ее участников воспользовался огнестрельным оружием, очевидцы вызвали полицию.

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