Будут готовить блины и жечь чучела: где ярко отметить Масленицу в Киеве

На выходных, 29 февраля и 1 марта, в Киеве пройдут масштабные народные гуляния, посвященные древнему празднику Масленицы.

Об этом сообщается в материале "Фактов".

По традиции праздновать Масленицу будут в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.

"В ближайшие выходные в музее можно окунуться в атмосферу праздника. Приглашены фольклорные коллективы, которые знают и доносят до нынешнего поколения красоту и смысл украинских обрядов. А гулять на улицах Пирогово начнут с 13:00. Женщины будут "вязать колодку" молодежи, развлекаться с песнями и прибаутками. Ожидаются выступления ансамблей из Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Ровенской, Винницкой областей. На празднике можно будет стать участником народных забав по перетягиванию каната, сбиванию колоды, взять уроки исполнения народных танцев, поучаствовать в конкурсах, послушать исполнение молодых талантов", – сообщает Инна Куклина, руководитель отдела народного творчества Национального музея.

Цена билета в музей для взрослых — 50 гривен (для студентов, подростков, пенсионеров — 30 гривен), малыши до 7 лет входят бесплатно, для старших детей — 15 гривен.

Кроме того, в выходные целый день горожане могут гулять на ВДНХ (10:00—22:00, проспект Глушкова, 1), где обещают танцы, песни, концерт поп-исполнителей, блины, пятиметровое чучело зимы, каток, тюбинговые горки. Вход свободный.

В Парке "Феофания" (улица Академика Лебедева, 32), как и в Пирогово, в субботу и воскресенье начало праздника с 13:00. Гостей ждут развлечения для людей разного возраста: аттракционы, концертная программа, хороводы вокруг костра. Анимационная программа для маленьких посетителей, мастер-классы в теплом домике. Угощения блюдами украинской кухни: блины и вареники с разными начинками, еда-гриль, травяной чай. Вход на праздник свободный, в парк — 30 грн (действуют скидки на вход для льготных категорий населения).

В парке "Киевская Русь" (Копачев, Обуховский район Киевской области) Масленицу будут праздновать с соблюдением древних традиций (начало с 13:30) — яркая программа с огненным шоу (суббота), катание на лошадях, конное шоу, игры и конкурсы. Угощение разнообразное, в том числе и блины со всевозможными наполнителями. Здесь обещают сжечь самое большое в Украине чучело Масленицы. Вход для взрослых — 250 гривен, для пенсионеров и студентов — 150 гривен, для школьников — 80 гривен (дошкольники входят свободно).

В "Мамаевой слободе" (улица Донца, 2) на праздник ждут гостей с 12:00 и до вечера. В поселении празднуют Колодий по-казацки, предложат вареники, сырники, блины, бабки, запеченные яблоки с творогом, хмельные и горячие напитки — медовухи, вишняк, аналог казацкого глинтвейна, обещают музыкальные номера и трюки на лошадях. Будет открыта и ярмарка сувениров от ремесленников. Вход для взрослых — 120 гривен, для школьников, студентов и пенсионеров— 100 гривен, для других льготников — бесплатный.

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