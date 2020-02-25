Просили миллионы долларов: в Киеве поймали мошенников, прикрывавшихся "связями" с Зеленским, фото

Служба безопасности Украины с сотрудниками Офиса генпрокурора 25 февраля задержали мошенников, которые пытались продать должности председателей облдержажминистраций за 4 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Отмечается, что задержали лиц, пытавшихся завладеть мошеннических путем 1 млн 650 тыс долл за якобы содействие в назначении киевлянина на должность председателя Житомирской областной государственной администрации, аргументируя указаные возможности своими связями с президентом Украины, премьер-министром и главой Офиса президента .

Как рассказал заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Сергей Кривун, полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали трех злоумышленников в Шевченковском районе столицы.

"Установлено, что трое мужчин предложили киевлянину за 1 млн 650 тыс. долларов США занять должность Председателя Житомирской областной государственной администрации. Также мы выяснили, что другой фигурант, который действовал самостоятельно, также пообещал потерпевшему посодействовать в назначении на должность Председателя Николаевской областной государственной администрации за 3 000 000 долларов США. Его задержали во время получения вознаграждения в размере 350 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве группа мошенников из четырех мужчин представлялась доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского и требовала огромную взятку.