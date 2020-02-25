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В Киеве посетитель кафе устроил погоню за бандой воров с крупной суммой: фото и детали истории

вторник, 25 февраля 2020, 23:46
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Во вторник, 25 февраля, в Киеве жертве ограбления удалось вернуть украденное, поймав преступников "на горячем".

Об этом молодой человек, который стал жертвой ограбления, рассказал в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

По его словам, в этот день они с бабушкой были в кафе после посещения онкодиспансера, где у женщины определили онкологию.

"За столиком мы сидели одни, справа от меня на стуле был мой портфель и сумка, в которой находилось 11к y.e. В это же время, приблизительно в 16:25, указанные на фото 4 человека подошли к нашему столику, позади которого была вешалка, и начали "тереться" возле вешалок", - рассказал он.

После этого они последовали к выходу. А к парню подошла девушка, которая предупредила, что неизвестные, которые только что скрылись, вытащили что-то из его сумки.

"Впоследствии, я побежал к выходу, зовя охрану и администратора. Господа, представленные на фотографии, сунули мне в руку часть денег и начали выходить из кафе. В погоне за ними, нам с охранником кафе, удалось вернуть все деньги", - добавляет жертва ограбления.

Сейчас он надеется найти преступников.

Ограбление в кафе Киева
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Ограбление в кафе Киева
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Ограбление в кафе Киева
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Ограбление в кафе Киева
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Ограбление в кафе Киева
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Ограбление в кафе Киева
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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион. Так, трое людей в черных масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись на авто в неизвестном направлении.

Кроме того, в Киеве на улице неизвестные украли у мужчины 3 миллиона гривен.

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