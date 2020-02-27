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Как экс-беркутовец "крышует" опасных воров в Киеве: активист показал видео и назвал фамилии

четверг, 27 февраля 2020, 23:55
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Появились новые подробности о группе ромов на железнодорожном вокзале Киева, которые совершали кражи, а затем их прикрывал сотрудник вокзальной полиции. Выяснилось, что воров "крышует" бывший боец "Беркута" Олег Мигалко.

Об этом в Facebook сообщил Сергей Бондар.

"Грабят тотально. Пора признаться, что ситуация только ухудшилась! Грабят людей десятками. Все твари те же! Я снова их поймал. И что вы думаете? Подходит какой-то черт, тычет какое-то удостоверение и за куртку тянет меня на улицу. Оказалось, что это мент с вокзального управления полиции прикрывающий грабителей, когда они грабят. Прямо когда их ловят, он хватает жертву и дает убежать грабителям. Далее все на видео", - пишет он.

По словам Бондаря, один из воров - Руслан Хорват, которого разыскивают за десятки краж. Именно он в отделении полиции нанес травмы четверым полицейским.

"Сам же вокзальный мент который меня таскал за куртку - Олег Мигалко. Дурака выгнали из Академии полиции. Он ушел в Беркут. Его и с Беркута даже выгнали. Пристроился в вокзальной полиции крышевать грабителей", - резюмировал он.

Напомним, что в Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.

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