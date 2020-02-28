Как в Киеве готовятся к приходу коронавируса: опубликованы фото

В одной из больниц Киева провели учения на случай обнаружения случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Гарантировать, что случаев заражения этой болезнью не будет в нашем городе, мы никак не можем. Поэтому должны быть готовы, чтобы минимизировать возможные последствия вспышки болезни. А главное – предоставить возможным больным максимально быстро эффективное лечение", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По легенде, которую отрабатывали, в столичную больницу обратились два человека. "Условные пациенты" сообщили, что якобы неделю назад вернулись самолетом из Италии. Их доставили в Александровскую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

Сообщается, что в Киеве готовы принять больных коронавирусом инфекционные отделения в: Александровской клинической больнице, Киевской городской больнице № 4, Киевской клинической больнице № 9, городских детских клинических больницах № 1 и № 2, городской детской инфекционной больнице, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

В свою очередь, в "Киевпастрансе" рассказали о том, что проводят дезинфекцию в салонах общественного транспорта, а водителей и кондукторов проверяют на наличие повышенной температуры.

87545789_2999011243483234_8183230347601772544_n.jpg 1 / 1 88346951_2999011280149897_4484533314060812288_n.jpg 1 / 1 88237155_2999031446814547_4255187502177976320_n.jpg 1 / 1 imgbig.jpg 1 / 1 imgbig (8).jpg 1 / 1 imgbig (4).jpg 1 / 1 imgbig (3).jpg 1 / 1 imgbig (1).jpg 1 / 1 imgbig (6).jpg 1 / 1 imgbig (7).jpg 1 / 1 imgbig (5).jpg 1 / 1 imgbig (2).jpg 1 / 1

Как сообщалось ранее, случай заболевания коронавирусом подтвердили в странах-соседках Украины: Беларуси, Грузии, Румынии и Литве.

Напомним, подробнее о рисках появления коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.