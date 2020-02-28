Кольцо вокруг Украины сжимается: коронавирус обнаружен в новых странах-соседках

Первые случаи заражения новым коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Беларуси и Литве.

Таким образом на данный момент коронавирус зафиксирован в 57 странах.

Литва. Министерство здравоохранения страны заявило 28 февраля, что инфекцию обнаружили у женщины, которая вернулась 24 февраля из итальянской Вероны. Она изолирована в больнице в Шяуляе. Больная не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.

Беларусь. Министерство здравоохранения сообщило, что 27 февраля тесты подтвердили первый в стране случай болезни COVID-19 у студента из Ирана. Парень прибыл из Баку 22 февраля. Тесты проводили в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии.

Пациент сейчас чувствует себя удовлетворительно. Его и лиц, которые с ним общались, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. С каким количеством людей он контактировал с 22 по 27 февраля, не сообщают.

Ранее сообщалось про первые случаи заражения коронавирусом в Польше, России и Румынии.

Согласно обновленным данным, на утро 28 февраля число жертв коронавируса во всем мире достигло 2 858 человек, подтвержденных случаев заражения — 83 389 человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.

Как сообщал "Апостроф", Минздрав Украины опроверг слухи о появлении в стране зараженных коронавирусом.