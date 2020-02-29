В Киеве произошло жуткое лобовое ДТП: есть жертвы, много пострадавших, фото и видео с места

В субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Известно, что Audi ехал из Киева, а Mitsubishi - в столицу. Один из автомобилей выехал на встречку. Удар был такой силы, что машины задымились.

На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших, а задымление ликвидировали с помощью огнетушителей.

Пострадавших, которыми оказались двое девушек-пассажирок, парень-водитель Audi и мужчина, который был за рулем Mitsubishi, госпитализировали с травмами разной тяжести.

Они все были без сознания. К несчастью, последний скончался в "скорой" по пути в больницу.

Остальные находятся в больнице.

Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.

Кроме того, в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.