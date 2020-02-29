RU  UA  EN

суббота, 29 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 февраля

19:31
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады: появились новые подробности
18:32
Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото Lime
17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
15:48
Достанут из-под земли: появились новые забавные фотожабы на Гончарука и его "преемника"
14:42
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды Lime
12:52
Очень болезненная рана: актриса "Крепостной" рассказала о гибели любимого человека Lime
11:16
Pianoбой порадовал фанов новым атмосферным клипом: видео Lime
10:22
Ни разу не влюблялась: Jerry Heil рассказала о личной жизни и почему не складывается с парнями Lime
09:34
Сколько получают лидеры "Слуги народа" и другие депутаты Рады: названы цифры
07:10
Аппетитные блины с сыром и зеленью на Масленицу: простой рецепт и варианты по ингредиентам Lime

28 февраля

23:52
Гончаруку надоело: раскрыты новые данные о возможной отставке премьера
23:24
Суд в Украине восстановил люстрированого прокурора времен Януковича
Все новости

В Киеве произошло жуткое лобовое ДТП: есть жертвы, много пострадавших, фото и видео с места

суббота, 29 февраля 2020, 20:13
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Известно, что Audi ехал из Киева, а Mitsubishi - в столицу. Один из автомобилей выехал на встречку. Удар был такой силы, что машины задымились.

На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших, а задымление ликвидировали с помощью огнетушителей.

Пострадавших, которыми оказались двое девушек-пассажирок, парень-водитель Audi и мужчина, который был за рулем Mitsubishi, госпитализировали с травмами разной тяжести.

Они все были без сознания. К несчастью, последний скончался в "скорой" по пути в больницу.

Остальные находятся в больнице.

Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.

Кроме того, в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: