Примчались пять "скорых": под Киевом вспыхнул мощный пожар в ресторане возле АЗС, фото и видео

В поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы возник пожар в отельно-ресторанном заведении, расположенном рядом с автозаправочной станцией, на месте работают бригады медиков и спасателей.

Фото и видео происшествия опубликованы в Telegram-канале "Артіль-паблік".

Пожар произошел в отеле-ресторане с названием "Чабаны".

"На место уже прибыли 5 карет скорой помощи и очень много пожарных, которые приехали даже из Боярки и Василькова. Рядом автозаправочная станция, что может быть чревато", - сказано в подписи к опубликованным снимкам и видео.

Пока нет информации о возможных пострадавших и причинах пожара.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.