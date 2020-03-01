Ударил по лицу и ограбил: в Киеве мужчина в камуфляже устроил дерзкий налет на аптеку, фото

В Киеве мужчина в камуфляже и маске избил женщину-фармацевта и ограбил аптеку.

Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Инцидент произошел на проспекте Победы, там мужчина в камуфляже и медицинской маске ограбил аптеку, ударил женщину-фармацевта и задул газовым баллончиком еще одну женщину - директора.

С собой преступник унес около 17 тыс. грн, убежал в сторону метро "Нивки".

На вид ему около 30 лет, спортивного телосложения, высокий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице вооруженный грабитель ограбил одно из отделений "Новой почты". Мужчина с пистолетом зашел в отделение почты №130, которая находится по адресу улица Ярослава Гашека, 8а.

Напомним, в Польше собственница магазина смогла отбиться от вооруженного преступника, который направил на нее пистолет, использовав швабру.