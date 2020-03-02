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"Захватывают" территории: наглые "герои парковки" в Киеве попали на фото

понедельник, 02 марта 2020, 00:10
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Киевляне продолжают возмущаться действиями "героев парковки", которые заставляют своими транспортными средствами дворы и тротуары, создавая неудобства для жителей многоэтажек. При этом некоторые ограждают "захваченную" территорию.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале "Киев оперативный".

"Говорят, что почти в каждом дворе спального района есть такие "умники", которые считают, что это их территория. У вас есть?", - интересуются у пользователей сети авторы поста и предлагают поучаствовать в опросе по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве наказали "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте. В автомобиле Peugeot, который водитель нагло поставил в пешеходной зоне, кто-то порезал колеса.

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