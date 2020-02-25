Влетит в копейку: в Киеве жестко наказали "героя парковки", фото

В Киеве наказали "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в ЖК Петровский Квартал, водитель припарковал свой Peugeot в пешеходной зоне, за это ему недовольные порезали колеса.

Обратим внимание, что ремонт нарушителю влетит в копеечку, заменить шины на авто - дорогостоящая процедура.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также, в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.