RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

21:16
Старшая дочь Ольги Сумской впервые показала внучку актрисы Lime
19:54
Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру Lime
19:48
MARUV поздравила мужчин с 23 февраля и попала в новый скандал - на критику певица ответила матом Lime
19:06
5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа Lime
18:57
Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь Lime
18:20
Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным Lime
18:13
Журналисты рассказали о подготовке Нефьодовым скандального назначения на Закарпатской таможне
17:57
В "Слуге народа" отказались повышать зарплату для украинцев
16:58
В "Слуге народа" заговорили о ликвидации Пенсионного фонда: что будет дальше
16:49
Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести Lime
16:01
В деле о крушении MH17 над Донбассом намечается важный поворот: появился новый свидетель
15:19
Украинский певец разглядел "зраду" в песне победителей Нацотбора, но получил на это хороший ответ Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Влетит в копейку: в Киеве жестко наказали "героя парковки", фото

вторник, 25 февраля 2020, 00:10
переглянути новину українською

В Киеве наказали "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в ЖК Петровский Квартал, водитель припарковал свой Peugeot в пешеходной зоне, за это ему недовольные порезали колеса.

Обратим внимание, что ремонт нарушителю влетит в копеечку, заменить шины на авто - дорогостоящая процедура.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также, в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: