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Сотни килограмм "кайфа": полиция накрыла в Киеве крупнейшую сеть наркодиллеров

понедельник, 02 марта 2020, 17:44
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В столице правоохранители "накрыли" склады и нарколаборатории интернет-магазина по продаже наркотиков, который был одной из крупнейших сетей поставщиков психотропных веществ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Наркоторговцы обустроили лабораторию и организовали сбыт наркотиков в трех областях страны. Продавали злоумышленники через интернет-платформы и объявления, также через мессенджеры.

Сотрудники полиции провели "следственные эксперименты", которые помогли установить маршруты перемещения наркотиков, а также выполнили 7 бесконтактных оптовых закупок наркосредств и осуществили 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых партий психотропных. Установлено, что каждый месяц мощности нарколаборатории позволяли фигурантам изготавливать от 80 до 100 килограммов психотропных веществ.

"Правоохранители провели 20 обысков, в результате чего обнаружили мощную нарколабораторию, несколько складов, а также задержали 9 активных участников. Главный организатор - житель Киева, который накануне пытался выехать за территорию нашего государства, по нашим предположениям - для организации сети сбыта наркотиков за пределами Украины. Другие участники группы - жители Чернигова, Киева и Киевской области. В состав межрегионального группировки входили люди разного возраста, в том числе среди задержанных есть семья", - рассказал начальник Главного управления я Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

В ходе обысков помещений наркоторговцев полицейские обнаружили и изъяли специальное оборудование для массового изготовления наркотиков и большое количество запрещенных веществ. Также изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, которые использовали участники преступной группы, заметки о количестве сбыта наркотиков и записи об операциях по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.

"Вообще в ходе спецоперации было изъято около 300 килограммов наркотических веществ - кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и другие наркотики, которые изготавливали злоумышленники и в дальнейшем распространяли. Кроме того, изъято более двух тонн прекурсоров. Общая стоимость изъятого по приблизительным оценкам достигает более 100 миллионов гривен", - отметил начальник столичной полиции.

По его словам, 9 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

Как сообщал "Апостроф", в киевской полиции заявили о задержании четверых распространителей наркотиков путем так называемых "закладок" в Киево-Святошинском районе.

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