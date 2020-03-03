В Киеве молодой парень жестоко избил в парке дедушку: фото и видео

В Киеве произошел довольно жестокий инцидент: здесь молодой парень с кулаками набросился на пожилого мужчину.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, события происходили на Борщаговке.

По данным паблика, нападавшего удалось задержать патрульным полицейским. После задержания его доставили в полицейский участок, где взяли показания.

Что касается пострадавшего, то пожилого мужчину доставили в Александровскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

Пока остается неясной причина, по которой парень набросился на пожилого мужчину, в ситуации будет разбираться полиция.

Напомним, что в Херсоне 21-летний мужчина до смерти забил маленького мальчика, ему был всего 1 год и 8 месяцев.