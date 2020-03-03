RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

19:01
8 пастельных оттенков для стильного маникюра на весну 2020 Lime
18:52
В Киеве молодой парень жестоко избил в парке дедушку: фото и видео
18:34
В Киеве закрывают популярный концертный зал MonteRay Live Stage Lime
18:20
Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает Lime
18:19
"Гейзер" на мосту Патона в Киеве: появились новые видео ЧП и заявление властей
18:10
Турция нанесла еще один удар по авиации Асада: опубликованы фото и видео
18:03
Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении Lime
17:44
Заражение коронавирусом в Черновцах: фото из больницы и свежие данные о ситуации в городе
17:36
Jerry Heil назвала вероятных победителей Евровидения-2020, и некоторые ей этого не простили Lime
17:26
Не паникуйте и молитесь: появились новые меткие фотожабы на коронавирус в Украине
17:18
Антонио Бандерас сыграет в экранизации популярной компьютерной игры Lime
17:13
Загадочная пропажа рыбаков под Киевом: появились новые трагические подробности, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве молодой парень жестоко избил в парке дедушку: фото и видео

вторник, 03 марта 2020, 18:52
переглянути новину українською

В Киеве произошел довольно жестокий инцидент: здесь молодой парень с кулаками набросился на пожилого мужчину.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, события происходили на Борщаговке.

По данным паблика, нападавшего удалось задержать патрульным полицейским. После задержания его доставили в полицейский участок, где взяли показания.

Что касается пострадавшего, то пожилого мужчину доставили в Александровскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

Пока остается неясной причина, по которой парень набросился на пожилого мужчину, в ситуации будет разбираться полиция.

Напомним, что в Херсоне 21-летний мужчина до смерти забил маленького мальчика, ему был всего 1 год и 8 месяцев.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: