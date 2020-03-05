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Коронавирус уже в Киеве? Студент приехал из Италии со странными симптомами

четверг, 05 марта 2020, 18:19
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Молодой парень вернулся из Италии в Киев с одним из симптомов, характерных для коронавируса, который по данным на четверг, 5 марта, в мире убил 3249 человек, однако врачи даже не провели тест на инфекции.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Так, в среду, 4 марта, одному из студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который только вернулся из путешествия северной Италией, что входит в первую пятерку рейтинга по количеству зараженных коронавирусом из Китая, пришлось покинуть пары из-за болезни, симптомы которой напоминают признаки COVID-19.

В частности, на место вызвали бригаду медиков, которые диагностировали у пациента высокую температуру, более 38 градусов.

Впрочем, госпитализировать студента, а тем более проводить тестирование на какие бы то ни было вирусные инфекции, медики отказались, ограничившись рекомендацией обратиться к семейному врачу. Сейчас больной находится на лечении в месте своего проживания - одном из общежитий университета.

Подробнее о том, что известно на данный момент об эпидемии коронавируса, которая распространилась практически по всему миру, читайте в материале "Апострофа": Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран.

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