Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран

Количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались. Смертельная болезнь стремительно распространяется по странам, ученые заявляют, что есть ее два подтипа. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Коронавирус COVID-19 разделился на два штамма - более агрессивный (L) и менее агрессивный (S). Ученые из Пекинского и Шанхайского университетов и Академии наук Китая заявляют, что первый тип распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане, но вскоре мутировал и стал менее агрессивным. Именно из-за этого в Китае болезнь пошла на спад.

По предварительным данным, мутация вируса произошла относительно недавно. Подтип L более распространен и охватывает около 70% исследованных штаммов коронавируса, а поэтому говорить о снижении уровня угрозы пока рано.

Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг и вовсе считает, что Китаю грозит новая волна эпидемии смертельного коронавируса.

По его словам, инфекции для распространения необходимо время. Считается, что после второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30.

Он акцентировал, что вирус удастся побороть в странах с сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования на заболевание. В менее развитых странах возможен всплеск числа больных и появление летальных случаев.

Опасности заражения и летального исхода от коронавируса больше подвержены мужчины, у женщин же вероятность гибели почти в два раза меньше.

Китайские ученые говорят, что смертность среди мужчин выше - 2,8% против 1,7% среди женщин. Цифры основываются на медкартах пациентов, и выборка может не отражать масштабы вспышки. Однако подобное замечали и раньше.

Ситуация в Украине

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом - заболевание обнаружили в Черновцах. Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Украинца срочно госпитализировали, забрали в больницу и его жену. По словам медиков, состояние зараженного удовлетворительное, наблюдается позитивная динамика. У его супруги симптомов смертельного коронавируса нет.

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Фото больницы, где лечат украинца, подхватившего коронавирус

По состоянию на среду, 4 марта, в Украине на исследование передали 6 подозрений на коронавирус, эти люди также были изолированы. 4 марта в больницы с подозрением на COVID-19 забрали еще двух человек.

После госпитализации людей с подозрением на коронавирус в Украине медики утилизируют одежду

Известно, что в Черновцах, где подтвердили первый случай заражения коронавирусом, не будут закрывать детсады и школы на карантин. В то же время в ВООЗ заявили, что, скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения COVID-19, однако страна готова бороться с болезнью.

Ад в Италии

В Италии количество случаев заболевания коронавирусом достигло 2706, а число умерших - 107 человек. Отмечается, что 276 пациентов выздоровели.

"1346 пациентов госпитализированы с симптомами, 295 находятся в реанимации, а 1065 находятся в изоляции в своих домах", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Италии.

Большинство заражений (1497) и смертей (73) произошло в северной части Ломбардии, где эпидемия впервые вспыхнула 21 февраля.

В связи со стремительным распространением болезни в Италии правительство объявило о чрезвычайных мерах - школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта. Указ власти предписывает "приостановление событий любого характера, которые влекут за собой концентрацию людей". Отменены все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи.

Местные жители публикуют в соцсетях фото пустых полок в магазинах. Итальянцы жалуются, что в аптеках больше нет антисептиков, парацетамола и масок. Население скупает все, что может, так как люди боятся, что будут заперты в своих домах.

Что происходит в других странах

В Южной Корее зарегистрировано 5621 больных, умерли 32 человека, в Иране – 2922, скончались 92.

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), во Франции - 285, скончались четверо, 240 случаев заражения в Германии, 151 случай - в Испании (один человек умер), 112 случаев - в Сингапуре, 104 – в Гонконге.

В Лос-Анджелесе и штате Калифорния в США в это время объявили чрезвычайное положение. Там добавилось еще 6 случаев заражения и одна смерть. Из-за этого люди массово бросились в магазины.

С полок исчезает все.

В Европе коронавирус пока не коснулся всего 4 стран из 27: не подтвердили заболевание Словакия, Болгария, Кипр и Мальта.

В Словении Министерство здравоохранения вечером, 4 марта, сообщило о первом случае заражения. Пациент вернулся из Марокко через Италию, в настоящее время он госпитализирован в инфекционную клинику в Любляне.

Обстановка в Китае

В Китае заболели уже 80270 человек. В течение среды, 4 марта, количество зараженных в других странах достигло 14 482 тысяч, увеличившись за сутки на 2514. Выздоровели уже более 53 тысяч пациентов.

Тем не менее, есть повод бить тревогу. Коронавирус COVID-2019 забрал жизнь жителя города Ухань через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Известно, что 36-летний мужчина по имени Ли Лян перенес заболевание и выздоровел, его выписали из больницы.

Однако через несколько дней пациент снова почувствовал ухудшение самочувствия - у него появилась сухость в горле, тошнота и другие симптомы. Как рассказала супруга Ли Ляна, он заразился коронавирусом в начале февраля.

12 февраля его госпитализировали с легкими и средними симптомами. Он получил необходимое лечение - и через две недели врачи выписали его из больницы, так как он полностью выздоровел. 2 марта ему снова стало плохо, и он повторно обратился к врачам. Лян пожаловался на сухость в горле и тошноту. Вечером 2 марта пациент неожиданно скончался. В заключение врачей указано, что житель Уханя умер из-за коронавируса COVID-2019.

Медики данной больницы в Ухани отметили, что это не первый пациент, который обращается с повторными симптомами коронавируса после полного выздоровления. В экстренном сообщении врачей сказано, что в больнице начнут проводить тести на антитела коронавируса всем пациентам, которых собираются выписывать.