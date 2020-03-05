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В Киеве запускают 4G в метро: на каких станциях будет доступен интернет

четверг, 05 марта 2020, 11:20
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С 5 марта в киевском метрополитене начали запускать скоростной интернет 4G. Его предоставляют провайдеры "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Первыми воспользоваться скоростным интернетом смогут пассажиры станции "Академгородок".

В ближайшее время интернет появится на следующих станциях: "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Отмечается, что до конца 2020 года или максимум до начала 2021 года интернет 4G должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях.

Интересно, что на сегодняшний день 4G до сих пор не покрывает всю территорию Украины, хотя власти заверяют, что до конца года ситуация будет исправлена.

Напомним, что в 2020 году на 52 станциях столичного метро появятся дефибрилляторы.

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