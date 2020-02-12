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В Киеве заблокировали работу центрального вокзала: названа причина

среда, 12 февраля 2020, 18:35
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В среду, 12 февраля, срочно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожного вокзала в Киеве из-за очередного анонимного звонка о заминировании.

Об этом сообщили на Facebook-странице Укрзализныци.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано", - говорится в сообщении.

Помещение вокзала осматривают взрывотехники, кинологи и правоохранители. Тем временем посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Поезда следуют по графику.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 "Трускавец-Днепр".

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