В Киеве заблокировали работу центрального вокзала: названа причина

В среду, 12 февраля, срочно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожного вокзала в Киеве из-за очередного анонимного звонка о заминировании.

Об этом сообщили на Facebook-странице Укрзализныци.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано", - говорится в сообщении.

Помещение вокзала осматривают взрывотехники, кинологи и правоохранители. Тем временем посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Поезда следуют по графику.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 "Трускавец-Днепр".