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Без шансов: момент жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео

воскресенье, 08 марта 2020, 14:27
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В сети опубликовали видео момента столкновения легкового автомобиля с грузовой фурой на Кольцевой дороге вокруг Борисполя, в результате которого погибло трое детей.

Запись из камер наблюдения появилась на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как видно на опубликованных кадрах, в ужасном ДТП грузовик практически раздавил легковушку, которая проезжала перекресток.

"Просто без шансов..." - подписано обнародованное видео.


Напомним, что в результате аварии погибло трое детей, которые были пассажирами легкового автомобиля, еще один человек пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 марта, в Киеве военнослужащие на Volkswagen попали в жуткое ДТП, вылетев с дороги. Авария произошла вблизи станции метро "Нивки".

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