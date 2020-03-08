Без шансов: момент жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео

В сети опубликовали видео момента столкновения легкового автомобиля с грузовой фурой на Кольцевой дороге вокруг Борисполя, в результате которого погибло трое детей.

Запись из камер наблюдения появилась на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как видно на опубликованных кадрах, в ужасном ДТП грузовик практически раздавил легковушку, которая проезжала перекресток.

"Просто без шансов..." - подписано обнародованное видео.





Напомним, что в результате аварии погибло трое детей, которые были пассажирами легкового автомобиля, еще один человек пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 марта, в Киеве военнослужащие на Volkswagen попали в жуткое ДТП, вылетев с дороги. Авария произошла вблизи станции метро "Нивки".