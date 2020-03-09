Полоса препятствий: как жители Киева борятся с "героями парковок", видео

В сети появилось видео, на котором киевляне-пешеходы преодолевают препятствия в виде оставленных на тротуаре автомобилей.

Видеозапись была опубликована на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На записи видно один из автомобилей, который припаркован таким образом, что пройти мимо него по тротуару практически невозможно, а герой видео вынуждены прыгать через капот, опираясь на него ногами.

"Нет, ну а как их обходить?", – говорится в подписи к видео.

"Аккуратно обошли. А с коляской и пенсионеры со слабым здоровьем вынуждены будут идти по проезжей части, где другие "олени" будут с гиканьем и ором их сбивать", – пишут в комментариях к посту. По мнению некоторых, с "героем парковки" обошлись слишком аккуратно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах Киева. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.