В Киеве из-за коронавируса закроют все школы и садики: озвучена дата

В Киеве ввели карантин из-за распространения смертельного коронавируса.
С 12 марта в столице зарывают школы, детские сады, профессионально-технические училища, техникумы, внешкольные учреждения и Киевский университет имени Бориса Гринченко. По предварительной информации, карантин ввели до конца марта.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, решение касается учреждений всех форм собственности.
По решению киевских властей в столице ограничивается проведение массовых мероприятий, концертов и конференций. Кинотеатры отменят сеансы, также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах.
Власти отмечают, что такие меры должны предупредить возможную волну распространения новой коронавирусной инфекции.
Учебным заведениям дали рекомендацию откорректировать учебные планы и воспользоваться возможностями дистанционного обучения и интернет-ресурсов.
Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.