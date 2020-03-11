В Киеве из-за коронавируса закроют все школы и садики: озвучена дата

В Киеве ввели карантин из-за распространения смертельного коронавируса.

С 12 марта в столице зарывают школы, детские сады, профессионально-технические училища, техникумы, внешкольные учреждения и Киевский университет имени Бориса Гринченко. По предварительной информации, карантин ввели до конца марта.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, решение касается учреждений всех форм собственности.

По решению киевских властей в столице ограничивается проведение массовых мероприятий, концертов и конференций. Кинотеатры отменят сеансы, также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах.

Власти отмечают, что такие меры должны предупредить возможную волну распространения новой коронавирусной инфекции.

Учебным заведениям дали рекомендацию откорректировать учебные планы и воспользоваться возможностями дистанционного обучения и интернет-ресурсов.

Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.