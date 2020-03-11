В Украине снова взлетел курс доллара: свежие фото из обменников

В среду, 11 марта, в обменных пунктах в Киеве курс доллара подскочил почти до 26,5 гривен. Очередное изменение курса валюты повязывают с объявлением в Украине режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

После вчерашнего прыжка доллара почти до 26 гривен, которое произошло на фоне "черного понедельника", когда падение цен на нефть обвалило мировые рынки, в столичных обменных пунктах американская валюта еще больше подорожала.

Как свидетельствуют снимки, в обменных пунктах Киева американский доллар покупают по 25,90 — 26 гривен, а продают по 26,40 - 26,50 гривны.

Курс евро также существенно изменился - по сравнению с вчерашним днем европейская валюта подорожала на 70 копеек.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины пообещали использовать международные резервы, чтобы поддержать стабильность гривны, которая пошатнулась из-за волнений на валютном рынке. Падение украинской валюты в регуляторе объясняют психологическими факторами.