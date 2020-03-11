К коронавирусу готовы: в Киеве заметили медиков в необычной "экипировке", фото

В среду, 11 марта, когда Кабинет министров объявил о введении в Украине режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, в Киеве были замечены врачи скорой помощи в защитных костюмах.

Снимки предоставил "Апострофу" очевидец, который увидел медиков в необычной экипировке.

На улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева врачи бригады скорой помощи, которые направлялись в здешнюю амбулаторию, были облачены в защитные костюмы.

Неизвестно пока, был ли связан этот выезд с подозрением на заражение коронавирусом или, в связи с режимом карантина, в таком облачении врачи скорой помощи будут посещать всех больных с признаками респираторных инфекций.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 10 марта, в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.