Как украинские медики реагируют на обращения насчет коронавируса: шокирующее видео

Журналист Роман Бочкала решил проверить, насколько молниеносно украинские медики готовы реагировать на сообщение про заражение коронавирусом COVID-19. Оказалось, медики расписались в полной своей некомпетентности.

О своих впечатлениях он поделился в видеообращении на Facebook-странице.

"Буквально пару дней назад я вернулся из Нью-Йорка. Тут я решил провериться... Ну мало ли, позвонил 103. Оказалось мне не могут помочь. Мол, тестов на коронавирус нет….э в наличии", - рассказал он.

Но, по словам, журналиста, главное другое.

"Ответ был абсолютно не содержательный. Видно, что медперсонал не проинструктирован, как принимать подобные звонки. Весь мир на ушах! А у нас бросают трубку. И это Киев. Боюсь представить, что в глубинке", - добавил Бочкала.

В сети бурно отреагировали на эксперимент Бочкалы, отметив, что, несмотря на большое количество смертельных исходов от заражения коронавирусом в мире, на то, что в Украине ввели карантин, медики жалуются на нехватку экспресс-тестов, и не дают никаких рекомендаций в случае заражения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили медиков в необычной "экипировке", напоминающий защитный костюм от заражения коронавирусом.