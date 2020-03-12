Коронавирус атакует с новой силой: что известно о жертвах "убийцы" из Китая в первый день пандемии

По данным на четверг, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Заболевание захватило уже 114 стран, среди которых оказалась и Украина. При этом более 66 тысяч человек уже излечились от недуга.

Отметим, что в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заражения входят: Китай (80 921), Италия 12 462 (более чем 2 тысячи новых случаев за сутки), Иран (9 000), Южная Корея (7 755), Испания (2 231).

Германия занимает шестое место (1908 случаев), далее следуют Франция (1784) и США (1100). Закрывают десятку Швейцария (613) и Норвегия (598), которая впервые вошла в мировую топ-10, вытеснив из нее Японию (581).

Меньше всего случаев заболевания среди стран Европы, где зафиксировали по одному заболевшему - в Монако, Лихтенштейне, Андорре, Ватикане и Украине.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.