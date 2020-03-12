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В Киеве жестоко избили известного врача: фото и видео момента нападения
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В Киеве жестоко избили известного врача: фото и видео момента нападения

четверг, 12 марта 2020, 17:49
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Киевская полиция открыла уголовное производство по факту нападения на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко, которое зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области

Как сообщил полиции потерпевший, на улице Маршала Якубовского в столице неизвестные избили его и распылили в лицо слезоточивый газ.

Изучив видео с камер наблюдения, полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое парней.


"Когда потерпевший подходил к подъезду своего дома, один из злоумышленников распылил в его сторону слезоточивый газ. Когда пострадавший начал убегать, нападавшие догнали его и несколько раз ударили в лицо, после чего скрылись", - уточнили в пресс-службе полиции.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Полиция устанавливает личности неизвестных, причастных к совершению правонарушения.

Андрей Безносенко опубликовал на своей Facebook-странице видео нападения, а также фото иллюстрирующие его последствия. "Через ушибы головы и рваные руки вынужден перенести ближайшие операции на потом", - отметил потерпевший врач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители "Азова" и начали потасовку, в которой досталось и самому Сивохо.

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