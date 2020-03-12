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В Киеве водители устроили дикую драку посреди дороги: видео

четверг, 12 марта 2020, 00:10
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В сеть попало видео с жестокой дракой, которую устроили в Киеве двое мужчин, предположительно, водителей, прямо на проезжей части.

Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале "Украина 18+".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое мужчин яростно сражаются возле открытых дверей маршрутки, возле остановки. Можно допустить, что один из участников драки – водитель этой маршрутки.

"Динамичная драка водителей в Киеве. Казалось бы, ничего нового. Но эта впечатляет своей энергетикой. Бойцы завелись не на шутку. Жаль, видео не зафиксировало победителя", – говорится в подписи к видео.

Запись была сделана из регистратора проезжавшего мимо авто.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео массовой драки в самом центре Киева, на Майдане Независимости.

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