В Киеве водители устроили дикую драку посреди дороги: видео

В сеть попало видео с жестокой дракой, которую устроили в Киеве двое мужчин, предположительно, водителей, прямо на проезжей части.

Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале "Украина 18+".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое мужчин яростно сражаются возле открытых дверей маршрутки, возле остановки. Можно допустить, что один из участников драки – водитель этой маршрутки.

"Динамичная драка водителей в Киеве. Казалось бы, ничего нового. Но эта впечатляет своей энергетикой. Бойцы завелись не на шутку. Жаль, видео не зафиксировало победителя", – говорится в подписи к видео.

Запись была сделана из регистратора проезжавшего мимо авто.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео массовой драки в самом центре Киева, на Майдане Независимости.