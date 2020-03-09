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В Киеве компания молодежи устроила дикую драку: опубликовано видео

понедельник, 09 марта 2020, 11:16
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В сети появилось видео массовой драки в самом центре Киева, на Майдане Независимости.

Об этом сообщает "Криминальная Украина" в Telegram.

Там подралась компания подростков.

На видео видно, что изначально дерутся несколько молодых людей, один из них валяется на земле, а второй уже пинает его ногами.

Что стало причиной такого поведения, тем более массового неизвестно.

О пострадавших в результате драки не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шесть человек.

Также в российском городе Нижневартовск произошла массовая драка со стрельбой. Один из ее участников воспользовался огнестрельным оружием, очевидцы вызвали полицию.

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